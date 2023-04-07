В Рязанской области увеличат количество бойцов СВО, получающих единовременную губернаторскую выплату

Правительство Рязанской области увеличит квоту на поощрение участников СВО. Об этом 6 апреля сообщает Vidsboku со ссылкой на проект постановления губернатора Павла Малкова.

Согласно документу, благодарственные письма и единовременные выплаты теперь будут получать 1200 контрактников и 1000 военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Ранее на поощрение могли рассчитывать всего 1000 человек.

Благодарственным письмом губернатора отмечают участников СВО, которые проявили самоотверженность. Вместе с ним выдают единовременную выплату в размере 115 тысяч рублей.