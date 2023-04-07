В Рязани заработал «говорящий» светофор

В Рязани заработал «говорящий» светофор. Об этом сообщила пресс-служба городской думы .

Объект, оснащенный устройствами звукового и голосового сопровождения, появился на перекрестке улиц Дзержинского и Гагарина. Отмечается, что дублирование сигнала светофора речевым сообщением обеспечит безопасный переход дороги слабовидящими пешеходами. В таком режиме объекты будут работать с 7:00 до 22:00.

Начало работы светофоров оценили представители городских органов власти и общества инвалидов. Подрядчик показал возможности специального прибора, предоставляющего возможности кратковременного включения звукового дублирования ночью.