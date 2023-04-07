В Рязани задержали 31-летнюю женщину, объявленную в федеральный розыск

В Рязани задержали 31-летнюю женщину, объявленную в федеральный розыск. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Ранее рязанку осудили по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Суд ей назначил наказание, в том числе в виде 300 часов обязательных работ. Она уклонилась от него. В итоге ей заменили наказание на лишение свободы в колонии-поселении. При этом рязанка должна прибыть туда самостоятельно. Однако она этого не сделала и ее объявили в федеральный розыск.

Оперативники получили данные, что она может скрываться в доме на улице Станкозаводской. Информацию передали патрульным полицейским. Сотрудники нашли на улице женщину, похожую на разыскиваемую. Наряд препроводил ее в отдел полиции, где женщину передадут инициаторам розыска. Позже ее доставят под конвоем в колонию-поселение.