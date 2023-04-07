В Рязани владелец автосалона заплатит 200 тысяч рублей за невыполненный ремонт машины

В Рязани владельца автосалона наказали за обман клиента. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.

Мужчина заключил договор с индивидуальным предпринимателем на ремонт и покраску своей машины, заранее оплатив работу. К назначенному сроку автомобиль готов не был. Клиент обратился в суд. В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело.

В результате суд взыскал с ИП в пользу истца 115 тысяч рублей понесенных убытков, пять тысяч рублей морального вреда, а также штраф в размере 60 тысяч рублей и 20 тысяч судебных расходов.