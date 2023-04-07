В Рязани осудили женщину, зарезавшую сожителя

В Рязани осудили женщину, зарезавшую сожителя. Об этом сообщило региональное управление Следкома.

Инцидент произошел 1 января 2021 года. Установлено, что во время ссоры пьяный потерпевший разбил телефон сожительницы. В ответ женщина несколько раз ударила мужчину ножом, повредив бедренную артерию. От ранений потерпевший умер.

На рязанку 1989 года рождения завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Ее приговорили к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.