В районе Курильских островов зафиксировали землетрясение

В районе Курильских островов ученые зафиксировали землетрясение. Об этом сообщило РИА Новости .

Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали в пятницу, 7 апреля, в 13:22 (5:22 по Москве). По словам начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой, эпицентр явления располагался в 148 километрах южнее Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг подземных толчков находился на глубине 80 километров.

Отмечается, что толчки силой 3-4 балла ощутили жители Северо-Курильска.