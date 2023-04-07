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В Рязанской области обнаружили труп со следами насильственной смерти

В Касимовском районе обнаружили труп 68-летнего мужчины со следами насильственной смерти. Об этом сообщила «КП-Рязань».

Тело нашли в деревне Клетино вечером в среду, 5 апреля.

По предварительной информации, накануне к хозяину дома пришел его 58-летний приятель. Инвалид II группы принес ветку вербы и водку. Хозяин пить не стал, но дал гостю закуску.

Спустя некоторое время приятели подрались. Причину драки выясняют следователи. Из дома хозяин дома и гость перенеслись на террасу. Мужчина бил приятеля до тех пор, пока тот не перестал шевелиться.

По словам следователя по расследованию особо важных дел Касимовского МСО СУ СК России по Рязанской области, когда гость увидел, что хозяин дома не дышит, он пошел к соседям и попросил вызвать полицию. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего»). Мужчину задержали. Расследование продолжается.