В Госдуму внесли поправки о пожизненном наказании за терроризм и госизмену

В Госдуму внесли поправки об ужесточении ответственности за терроризм и госизмену, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василия Пискарева.

Согласно документу, за совершение устрашающих террористических действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в РФ (статья 205 УК РФ), предлагается увеличить наказание с 15 до 20 лет.

Минимальное наказание за вербовку или вовлечение в совершение терактов (статья 205.1 УК РФ) хотят сделать семь лет лишения свободы, за пособничество — минимум 12 лет.

За организацию террористического сообщества и участие в нем (статья 205.4 УК РФ) злоумышленникам будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы.

За повреждение объектов транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения (статья 281 УК РФ) предлагается ужесточить наказание до 20 лет колонии.

За акт международного терроризма (статья 361 УК РФ) планируется давать от 12 лет тюрьмы вплоть до пожизненного срока.

Детали по статье о госизмене пока неизвестны.