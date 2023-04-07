В Госдуме рассказали, к каким задачам будут привлекать срочников-миротворцев

Срочников, проходящих службу в миротворческом контингенте, привлекут к задачам по обеспечению миссии. Об этом сообщил портал Ura.ru со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

По его словам, срочников, прошедших дополнительную подготовку, могут привлекать к выполнению упрощенных задач во время миротворческих миссий. В частности, они могут быть водителями или поварами. «Те, кто выполняет задачи на линии разграничения, там, где это потребуется, стоят на миротворческих постах. А будут те, которые выполняют задачи в обеспечении на основных базах, но при этом они будут участниками миротворческих операций», — заявил Картаполов.

Ранее дума приняла законопроект, по которому все военнослужащие смогут стать частью миротворческого контингента России. В документе указано, что срочники могут участвовать в деятельности после прохождения специальной подготовки.