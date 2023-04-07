В Брянской области двое мужчин подорвались на мине

В Брянской области двое мужчин подорвались на мине. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По информации источника, военные отрабатывали участок рядом с поселком Запесочье неподалеку от российско-украинской границы. Машина с военнослужащими наехала на мину.

В итоге, один мужчина погиб. Один получил легкое ранение.

Отмечается, что в тот же Погарский район спустя два часа пыталась зайти группа диверсантов. У поселка Случевск недалеко от границы произошел бой — группу из 15 человек вытеснили на территорию Украины.