Ряжские полицейские остановили нетрезвого водителя «Ауди»

В Ряжске задержали водителя, который ехал за рулем пьяным. Об этом 7 апреля сообщает региональное УМВД.

На улице Фурманова полицейские остановили автомобиль Audi A6, за рулем которого был водитель с признаками алкогольного опьянения. От него пахло спиртным, а также он шатался при ходьбе.

Медицинское освидетельствование выявило у мужчины 0,958 миллиграмм алкоголя, что в пять раз превышает допустимый уровень.

В результате водителя отстранили от управления автомобилем, а также составили в отношении него административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП. Ему грозит штраф размером 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.