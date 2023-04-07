Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 07
10°
Сбт, 08
12°
Вск, 09
12°
ЦБ USD 82.4 1.73 08/04
ЦБ EUR 90.29 2.16 08/04
Нал. USD 80.1 / 85.4 07/04 15:50
Нал. EUR 88.01 / 89.99 07/04 17:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Пять лет для мэра. Почему установленную детскую площадку не увидели сл...
Бывший мэр Рязани Сергей Карабасов останется сидеть в т...
Вчера 19:13
1 558
Трактор с заслуженной репутацией
Ростсельмаш — ключевой российский производитель совреме...
30 марта 09:30
5 822
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
27 марта 09:56
8 386
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
Передовые цифровые технологии — одна из основ эффективн...
23 марта 10:00
10 400
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Ряжские полицейские остановили нетрезвого водителя «Ауди»

В Ряжске задержали водителя, который ехал за рулем пьяным. Об этом 7 апреля сообщает региональное УМВД.

На улице Фурманова полицейские остановили автомобиль Audi A6, за рулем которого был водитель с признаками алкогольного опьянения. От него пахло спиртным, а также он шатался при ходьбе.

Медицинское освидетельствование выявило у мужчины 0,958 миллиграмм алкоголя, что в пять раз превышает допустимый уровень.

В результате водителя отстранили от управления автомобилем, а также составили в отношении него административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП. Ему грозит штраф размером 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.