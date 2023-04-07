Рязанское правительство создаст комитет туризма и инвестиций

В Рязанской области создадут комитет туризма и инвестиций. Соответствующий проект постановления правительства региона опубликован на сайте.

К основным задачам комитета относятся: содействие по привлечению инвестиций в экономику Рязанской области, обеспечение благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности на территории региона, создание благоприятных условий для развития туризма, продвижение туристского продукта Рязанской области на внутреннем и международном туристских рынках, содействие рациональному и эффективному использованию туристских ресурсов. А также специалисты будут привлекать инвестиции, направленные на развитие инфраструктуры туризма региона.

Комитет инвестиций и туризма будет в том числе осуществлять функции и полномочия «Агентства развития туризма Рязанской области» и «Центра развития креативных индустрий».