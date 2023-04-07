Рязанский театр кукол отпраздновал 96-летие

В четверг, 6 апреля, рязанский театр кукол отпраздновал день рождения. В честь праздника в театре провели экскурсию для СМИ. Экскурсоводами стали артист Василий Уточкин, руководитель литературно-драматургической частью театра Анастасия Милованова и… сами куклы.

В четверг, 6 апреля, рязанский театр кукол отпраздновал день рождения. В честь праздника в театре провели экскурсию для СМИ. Экскурсоводами стали артист Василий Уточкин, руководитель литературно-драматургической частью театра Анастасия Милованова и… сами куклы.

Журналисты посетили музей театра, познакомились с автоматоном Аделаидой, заглянули в столярный, бутафорский и пошивочные цеха, а также побывали в хранилище, за кулисами и на сцене.

На втором этаже экскурсантов «встретила» кукла-робот Аделаида. Ее назвали в честь одной из создательниц театра Аделаиды Знаменской.

Экскурсию продолжили в столярном цеху театра, где художники-декораторы создают декорации для спектаклей и самих кукол. О работе художников «рассказал» кукла-столяр в третьем поколении дядя Толя. В столярном цеху по эскизу изготавливают механический каркас для кукол, которых после расписывают и одевают художники-бутафоры.

В бутафорском цеху журналистов «ждал» мастер Виноградина. Он «с помощью» Василия Уточкина показал рабочее место художников и рассказал, из каких материалов делают кукол: чаще всего это папье-маше, изолон и пеноплекс. Также в этом цехе реставрируют кукол.

Художник-бутафор Анастасия Аверочкина уточнила, что куклы из пеноплекса делают без каркаса. Зрители могли видеть такие куклы в спектакле «Синяя борода».

Пошивочный цех — это ателье театра. Здесь художник-модельер готовит костюмы для актеров театра. Экскурсантам показали костюмы для нового спектакля о Януше Корчаке, премьера которого состоится в конце мая. Василий Уточкин рассказал журналистам, что каждая кукла двигается по-своему. Ее особенности зависят от системы. Например, в марте рязанским зрителям показали спектакль с участием кукол-марионеток «Цирк на нитях». Бывают также тростевые, планшеточные, перчаточные куклы.

Завершилась экскурсия на сцене, где журналистам раскрыли некоторые особенности работы во время спектакля. Так, участники узнали, что на полу сцены для актеров наклеены специальные метки. Они нужны для работы светооператора: во время спектакля метки подсказывают актеру, где ему надо встать, чтобы оказаться в освещении прожектора. Для работы со светом порталы около сцены и кулисы обиты черным бархатом — он поглощает свет и позволяет сделать эффект «черного кабинета». Он необходим в постановках, где нужно высветить локальным светом только куклу. Актеры в таких спектаклях также надевают костюмы из черного бархата.

Сцена у театра кукол разделена на четыре сегмента, которые могут независимо друг от друга опускаться и подниматься на нужную высоту. Таким образом, при необходимости центральный сегмент можно опустить до уровня пола в зрительном зале.

К дню рождения театра зрителям приготовили еще один подарок — художники сделали праздничную фотозону с раскрашенными вручную цветами, на лепестках которых написаны тексты из спектаклей театра. На фоне цветов расположили миниатюру здания театра в виде конверта.

Фото Рязанского театра кукол