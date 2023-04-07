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Рязанский РЦК расширил географию своей деятельности

Шесть предприятий Москвы будут реализовывать нацпроект «Производительность труда» под руководством экспертов рязанского Регионального центра компетенций. Соглашение о сотрудничестве заключили Агентство развития бизнеса Рязанской области и Агентство стратегического развития Москвы (АНО «Мосстратегия»).

"Рязанская область вошла в топ-5 регионов по реализации нацпроекта «Производительность труда», ― рассказал директор Агентства развития бизнеса Александр Уланов. ― У Регионального центра компетенций есть большой опыт работы с проектами из широкого круга отраслей. Для наших экспертов сотрудничество с московскими компаниями ― отличная возможность обменяться наработанным опытом внедрения бережливого производства. Надеемся, что это партнерство будет результативным для обеих сторон".

В свою очередь, начальник дирекции технологического развития АРБ Павел Крутов подчеркнул, что для каждого предприятия процесс приобщения к бережливым технологиям индивидуален.

«Это и изменение отношения к делу, и выработка культуры непрерывных улучшений, развитие и совершенствование всех производственных процессов и операций. И универсальных рецептов здесь нет. В профессиональном плане мы растем с каждым новым проектом», ― сказал Крутов.