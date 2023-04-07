Пентагон начал расследование из-за утечки документов о запланированном наступлении Украины

Минобороны США начало расследование в отношении утечки секретных документов о планах по наращиванию ВСУ перед запланированным наступлением Украины. Об этом сообщило ТАСС .

Утечка произошла несколько дней назад. В соцсети были слиты документы, раскрывающие информацию о графиках поставок оружия, численности войск и батальонах. По информации газеты The New York Times, в документах нет конкретных боевых планов (например, где, когда и как Украина начнет наступление), а оценка военной обстановки в регионе датируется 1 марта.

По словам заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, департаменту известно о сообщениях в соцсетях, и он изучает этот вопрос.

Засекреченная информация дает представление об украинских воинских частях, оборудовании и обучении. Так, указывается, что 6 из 12 боевых групп, обучающихся в США и странах НАТО, должны быть подготовлены к 31 марта, другие три бригады — к 30 апреля. По мнению американских аналитиков, численность таких групп составляет от 4 до 5 тысяч солдат.

Помимо этого, в документах упоминаются расходы на поставляемые США системы HIMARS.