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«Новая газета»: рязанский роддом № 1 прекратил принимать рожениц

Рязанский роддом № 1 прекратил принимать рожениц. Об этом сообщила «Новая Газета—Рязань».

Как пишет издание, ранее чиновники обещали, что учреждение продолжит свою работу. Так, планировалась реорганизация. Роддомы №№ 1 и 2 объединят в единое юридическое лицо. «Цель реорганизации — создание единой службы родовспоможения, головным центром которой станет областной перинатальный центр. В результате ожидается повышение эффективности в оказании помощи женщинам. Сокращение медперсонала не предусмотрено», — указано в ответе Минздрава изданию «Видсбоку».

Однако отмечается, что сейчас коридоры пусты, а последнего родившегося младенца выписали в воскресенье, 2 апреля. Как сообщает издание, две недели учреждение будет работать как дневной стационар, а дальнейшая судьба неизвестна.

Многих рожениц отправляют в Перинатальный центр, но для некоторых это неудобно. Так, по словам источника «Новой», рожениц попросту не успевают довезти. «Туда реально долететь из Канищева, а из пятого микрорайона Песочни — даже если без пробок, с мигалкой и по встречке — будет 20 минут», — отметил собеседник издания.

Также в публикации подчеркивается, что многие роженицы отправляются рожать в Коломенский перинатальный центр. Издание отмечает, что часть рязанских специалистов переехало в подмосковный город.

Напомним, о закрытии роддома № 1 стало известно в конце 2022 года.