На рязанца завели уголовное дело за наркопреступление

На рязанца завели уголовное дело за наркопреступление. Об этом сообщили в пресс-службе региональной транспортной прокуратуре.

Мужчину обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

По версии следствия, обвиняемый в декабре 2022 вступил в состав группы, занимающейся сбытом наркотиков. Он разметил на территории Рязани несколько десятков «закладок». При задержании у него нашли и изъяли еще 10 свертков с наркотиками, которые он планировал разместить.

Мужчина полностью признал вину. Уголовное дело направили в Советский райсуд.