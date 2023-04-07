На девяти рязанских улицах отключили холодную воду

На девяти рязанских улицах в пятницу, 7 апреля, отключили холодную воду. Объявление появилось на сайте горадминистрации.

До 17:00 ресурса не будет по адресам:

1-й Старосадский проезд, дома №№ 3 — 15;

2-й Старосадский проезд, дома №№ 3 — 16;

3-й Старосадский проезд, дом № 1;

улица Баженова, дома №№ 24 (ОКПБ им Н.Н. Баженова), 36 корп. 1 (Рязанский медицинский колледж), 26, 24 корпус 1 (общежитие), 36 (РязаньМедтехника);

Голенчинское шоссе, дома №№ 30 — 44;

улица Ключевая, дома №№ 1 — 18;

улица Родниковая, дома №№ 3 — 26;

улица Снежная, дома №№ 3 — 16;

улица Старый Сад, дома №№ 6 — 19.

Причина отключений — ремонтные работы на водопроводе.