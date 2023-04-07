На девяти рязанских улицах отключили холодную воду
На девяти рязанских улицах в пятницу, 7 апреля, отключили холодную воду. Объявление появилось на сайте горадминистрации.
До 17:00 ресурса не будет по адресам:
- 1-й Старосадский проезд, дома №№ 3 — 15;
- 2-й Старосадский проезд, дома №№ 3 — 16;
- 3-й Старосадский проезд, дом № 1;
- улица Баженова, дома №№ 24 (ОКПБ им Н.Н. Баженова), 36 корп. 1 (Рязанский медицинский колледж), 26, 24 корпус 1 (общежитие), 36 (РязаньМедтехника);
- Голенчинское шоссе, дома №№ 30 — 44;
- улица Ключевая, дома №№ 1 — 18;
- улица Родниковая, дома №№ 3 — 26;
- улица Снежная, дома №№ 3 — 16;
- улица Старый Сад, дома №№ 6 — 19.
Причина отключений — ремонтные работы на водопроводе.