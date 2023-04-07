Кремль не прокомментировал публикации о предложенном пасхальном перемирии

Кремль не прокомментировал публикации о предложенном Папой Римским пасхальном перемирии. Это связано с тем, что заявлений непосредственно от Ватикана не было, пишет ТАСС.

Ранее глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом заявил, что Папа Римский Франциск предложил установить двухнедельное перемирие в зоне военных действий на Украине на время празднования пасхальных недель католиками и православными.

«Мы действительно читали новости в изложении уважаемого представителя, который имел встречу с понтификом, но мы не слышали никаких заявлений Ватикана на этот счет, поэтому не считаем нужным и возможным комментировать», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном перемирии.