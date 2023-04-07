Касимовские полицейские обратились к гражданам при помощи громкоговорителей

Касимовские полицейские обратились к гражданам при помощи громкоговорителей. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Сотрудники ГАИ предупредили о соблюдении правил дорожного движения. Автоинспекторы призвали пешеходов переходить дорогу только по правилам, быть предельно осторожными и следить за безопасностью детей около проезжей части.

В полиции напомнили, что штраф за переход дороги в неположенном месте составляет 500 рублей, а для водителей, не пропустивших пешехода — 2500 рублей.