ФСИН хочет обязать правозащитников предупреждать о визите за 48 часов

ФСИН планирует обязать членов Общественных наблюдательных комиссий предупреждать ведомство о посещении изоляторов за 48 часов. Об этом сообщается 7 апреля в Телеграм-канале «Осторожно, новости».

По мнению службы исполнения наказаний, такие меры необходимы для «личной безопасности» членов комиссии и «установления наличия обстоятельств, препятствующих посещению членами ОНК мест принудительного содержания».

Правозащитники считают, что новый порядок уничтожит суть их работы. Он «полностью лишает общественный контроль возможности эффективно реагировать на нарушения прав человека».

Отметим, что сейчас этот законопроект проходит экспертизу.