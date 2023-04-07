26-летнего рязанца осудят за избиение девушки

26-летнего рязанца осудят за избиение девушки. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел в августе 2022 года. Расследование установило, что на улице Маяковского случился конфликт между обвиняемым и компанией друзей из трех девушек и молодого человека. Злоумышленнику не понравился внешний вид девушек, он сделал им замечание. Молодой человек вступился за подруг. Так начался словесный конфликт, переросший в борьбу.

Одна из девушек попросила обвиняемого прекратить и начала снимать перепалку на камеру телефона. Это разозлило мужчину. Тот кинулся к девушке и, схватив ее за одежду, применил на ней бросок через бедро. Потерпевшая упала на асфальт, сильно ударившись головой.

Желая уничтожить видеозапись, рязанец выхватил из руки смартфон и разбил его. После этого он скрылся.

Девушка получила черепно-мозговую травму, относящуюся к категории тяжкого вреда здоровью.

Дело направлено в Советский райсуд Рязани для рассмотрения.