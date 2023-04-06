Жителя Клепиковского района осудят за попытку дачи взятки полицейскому

Жителя Клепиковского района осудят за попытку дачи взятки полицейскому. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что в январе 2023 года подозреваемый сел за руль без «прав» в состоянии нароктического опьянения. Когда его задержали, мужчина попытался дать сотруднику ГИБДД взятку в размере 30 000 рублей. Преступление не было доведено до конца, поскольку полицейский отказался от получения незаконного денежного вознаграждения.

Дело направлено в суд. Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.