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В Воронеже подросток изнасиловал 11-летнюю девочку

В Воронеже подросток изнасиловал 11-летнюю девочку. Об этом сообщил портал «Моё!».

По информации «Вести Воронеж», на преступление пошел кадет одного из городских учебных заведений. Он надругался над девочкой в подъезде одного из домов в Коминтерновском районе в прошлом году.

О случившемся школьница рассказала родителям. Ее отец написал заявление в правоохранительные органы. После этого подростка задержали.

В региональном СК порталу рассказали, что на кадета завели уголовное дело по статьям об изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера.