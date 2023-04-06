В Саратовской области обнаружили трупы 11-летнего ребенка и двух взрослых

В Саратовской области обнаружили трупы ребенка и двух взрослых. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК РФ.

Тела 31-летней женщины, 34-летнего мужчины и 11-летнего мальчика обнаружили в четверг, 6 апреля, в поселке Татищево. Следователи осмотрели место происшествия, в квартире проверили газовое оборудование. Устанавливаются обстоятельства трагедии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Министр здравоохранения региона Олег Костин уточнил, что, предварительно, жители поселка Татищево отравились угарным газом. При этом он отметил, что информация уточняется. Костин заявил, что смерть посельчан наступила до приезда бригады «скорой».