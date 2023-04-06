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В Рязани уровень воды в Оке повысился на три сантиметра

В Рязани уровень воды в Оке повысился на три сантиметра. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Всего показатель составляет 590 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

В районе Старой Рязани уровень воды в Оке повысился на 18 сантиметров и составил 607 сантиметров.

В районе Касимова уровень воды в Оке увеличился на 12 сантиметров. Он составил 625 сантиметров выше нулевой отметки.

В реке Мокша в черте Кадома уровень воды повысился на четыре сантиметра и составил 666 сантиметров выше нулевой отметки.

В реке Проня в черте Быково уровень воды увеличился на 29 сантиметров. Он составил 296 сантиметров.

В реке Ранова уровень воды в районе Троицы уменьшился на пять сантиметров. Он составил 582 сантиметра.

У Скопина уровень воды в Верде понизился на два сантиметра. Он составил 134 сантиметра выше нулевой отметки.

Подтопленными остаются пять низководных мостов, семь участков дорог, 150 приусадебных участков. Водой отрезаны шесть населенных пунктов: два — в Старожиловском районе, два — в Рязанском районе, один — в Шиловском районе, один — в Ермишинском.