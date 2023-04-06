В Рязани прошел одиночный пикет против показа спектакля «Служанки»

В Рязани прошел пикет против показа спектакля «Служанки». Информация появилась в паблике «Новости Рязани ВКонтакте».

Пикет провел координатор Рязанского отделения движения «Сорок сороков» Сергей Костяной. Он вышел с плакатом «Рязань — не Содом! ЛГБТ под запрет! Отменить спектакль «Служанки»!".

По словам активиста, спектакль театра Романа Виктюка пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения, а сам режиссер высказывался против жителей Донбасса, не принявших переворот 2014 года.

«Спектакль явно нарушает законодательство России и его показ аморален в условиях проведения СВО. Своим пикетом я хочу привлечь внимание общества и представителей власти к данной проблеме. Нарушившие закон должны понести заслуженное наказание. На фоне демографического вырождения, засилья абортов и сокращения срока жизни русских людей пропаганда гомосексуализма являет собой прямую угрозу для самого существования русского народа», — заявил Костяной.

Напомним, ранее в соцсетях появилось обращение с требованием отменить спектакль «Служанки».

* Спектакль анонсируется к просмотру людям старше 18 лет (18+)