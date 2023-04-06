В Рязани приступили к ямочному ремонту дорог с использованием горячего асфальта

В Рязани приступили к ямочному ремонту дорог с использованием горячего асфальта. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Первыми приведут в порядок дороги на улицах: Куйбышевское шоссе, Сережина Гора, Пожарный проезд, Новая, Интернациональная, Скорбященский проезд, Голенчинское шоссе, Лизы Чайкиной, Старообрядческий проезд, Мервинская, 7-й Мервинский проезд, Сельских Строителей, Бирюзова, Полетаева, Каширина, Солнечная, Островского.

В сообщении отметили, что ямочный ремонт горячим асфальтом проводится в ночное время при наступлении устойчивых положительных температур.