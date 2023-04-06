В Рязани полицейские задержали наркокурьера-гастролера

В Рязани полицейские задержали наркокурьера. Об этом сообщило региональное управление МВД.

52-летнего жителя одного из южных регионов страны задержали на Московском шоссе. При досмотре у него нашли 11 свертков с метадоном.

Выяснилось, что он недавно приехал в Рязань. В городе он искал подходящие места для закладок. Злоумышленник указал две «точки», куда спрятал свертки с метадоном.

При обыске салона Volvo s80 в технической полости полицейские нашли 75 свертков с наркотиком. Всего из нелегального оборота изъяли 25 граммов товара.

По предварительной информации, мужчина был межрегиональным курьером нелегального сетевого магазина. Он посещал несколько городов, в том числе Рязань. Как правило, он приезжал в населенные пункты на два-три дня. За это время он распространял оптовую партию наркотиков по указанию кураторов. Он действовал с максимальной конспирацией, каждые сутки меняя квартиры.

Полицейские завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере в составе организованной преступной группы»). Мужчину заключили под стражу.