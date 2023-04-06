В Рязани обсудили формирование муниципальных округов

В среду, 5 апреля, состоялось заседание Совета председателей представительных органов муниципальных образований (муниципальных районов и городских округов) региона при облдуме. Его провел глава регионального парламента Аркадий Фомин. В работе участвовали депутаты облдумы, представители региональных министерств и ведомств, органов местного самоуправления. В числе главных вопросов повестки — формирование муниципальных округов на территории Рязанской области.

Открывая заседание, председатель законодательного собрания напомнил, что в настоящее время по всей стране наметилась тенденция по укрупнению муниципальных образований, изменению их статуса. В 2019 году в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» были внесены соответствующие изменения.

«Теперь законодательно закреплена возможность сформировать новый вид объединенного одноуровневого муниципального образования — муниципальный округ. На последнем заседании областной Думы мы приняли необходимые поправки в Устав области. Работу по объединению муниципальных образований мы ведем уже несколько лет: шло укрупнение сельских поселений, но при этом система оставалась двухуровневой. Сейчас мы подошли к вопросу формирования муниципальных округов. Основная цель — повышение эффективности управления территориями и равномерное распределение бюджетных средств», — подчеркнул Аркадий Фомин.

Министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанна Фомина подробно рассказала о том, как идет процесс преобразования, начавшийся в пилотных муниципальных образованиях региона — в городском округе город Сасово, Сасовском, Ряжском и Путятинском районах.

В числе аргументов «за» создание муниципальных округов она назвала объединение финансовых ресурсов, сокращение дублирующих функций, расходов на содержание администраций и количества муниципальных депутатов, централизованное решение вопросов местного значения.

В ходе выступления глава регионального минтера также представила членам Совета алгоритм объединения муниципальных образований. Им предусмотрено, в частности, проведение публичных слушаний в каждом поселении, принятие областного закона о преобразовании, проведение избирательной кампании и последующее формирование представительного органа муниципального округа и других органов местного самоуправления, утверждение Устава.

Участниками заседания было отмечено, что принятие всех управленческих решений должно осуществляться во взаимодействии с жителями. Планируется, что в населенных пунктах будут действовать представительства администраций округов. Кроме того, сохранятся все льготы, предусмотренные для сельской местности.