В Пермском крае подросток напал на одноклассника

В Пермском крае 13-летний подросток напал на одноклассника. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в школе селе Асово.

По информации источника, семиклассник напал одноклассника во время урока по русскому. В коридоре он ударил мальчика в шею и спину. Подросток пытался добить одноклассника, пока тот убегал.

Пострадавшего увезли на «скорой» с множественными ножевыми ранениями. Медики смогли стабилизировать его состояние.

По словам нападавшего, он хотел перерезать весь класс и оставить в живых только двух учеников. Отмечается, что ребята не хотели дружить с ним.

Возбуждено дело по статьям «Покушение на убийство» и «Халатность». В школе работали следователи. Выясняется, как подросток смог пронести в школу нож. У него проходили обыски.