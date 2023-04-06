Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 06
14°
Птн, 07
Сбт, 08
10°
ЦБ USD 80.67 1.17 07/04
ЦБ EUR 88.13 1.03 07/04
Нал. USD 79.7 / 85.05 06/04 15:05
Нал. EUR 87.51 / 89 06/04 18:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Пять лет для мэра. Почему установленную детскую площадку не увидели сл...
15 минут назад
Трактор с заслуженной репутацией
Ростсельмаш — ключевой российский производитель совреме...
30 марта 09:30
5 165
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
27 марта 09:56
7 692
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
Передовые цифровые технологии — одна из основ эффективн...
23 марта 10:00
9 768
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Пермском крае подросток напал на одноклассника

В Пермском крае 13-летний подросток напал на одноклассника. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в школе селе Асово.

По информации источника, семиклассник напал одноклассника во время урока по русскому. В коридоре он ударил мальчика в шею и спину. Подросток пытался добить одноклассника, пока тот убегал.

Пострадавшего увезли на «скорой» с множественными ножевыми ранениями. Медики смогли стабилизировать его состояние.

По словам нападавшего, он хотел перерезать весь класс и оставить в живых только двух учеников. Отмечается, что ребята не хотели дружить с ним.

Возбуждено дело по статьям «Покушение на убийство» и «Халатность». В школе работали следователи. Выясняется, как подросток смог пронести в школу нож. У него проходили обыски.