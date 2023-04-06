В Москве мужчина, читавший с телефона в ванной, умер от удара током

В Москве от удара током умер мужчина, который читал с телефона во время приема ванны. Об этом сообщило « МК ».

Инцидент произошел в среду, 5 апреля.

По информации издания, 31-летний уроженец Сыктывкара жил с женой на улице Молодцова. В 10:00 он писал своей супруге сообщение. Около 13:00 женщина нашла труп мужа в ванной. В ногах лежал подключенный к розетке телефон.

По данным портала, россиянка обращала внимание мужа на опасность привычки читать и переписываться с телефона во время ванны. Для этого он провел удлинитель от розетки в коридоре. При этом мужчина обычно почти полностью спускал воду с уверенностью, что это убережет его от удара током.