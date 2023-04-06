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В Касимовском районе глава администрации Елатьмы ушел в отставку

В Касимовском районе глава администрации Елатьмы ушел в отставку. Об этом в четверг, 6 апреля, пишет ИД «Пресса».

Мэр Елатьмы Григорий Данилов написал заявление об увольнении «по собственному желанию». Депутаты Совета депутатов Елатомского городского поселения отставку приняли.

Врио главы администрации назначили Юлию Красину.

Григорий Данилов занимал должность главы администрации с 2018 года. Под его руководством удалось реконструировать танцплощадку в парке и центральную площадь имени Ленина, благоустроить территорию около пруда, построить тротуар на улице, ведущий к школе, отремонтировать несколько километров автомобильных дорог и другое.