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В Ивановской области треш-блогер ударил девочку и довел до слез на видео

В Ивановской области треш-блогер ударил девочку и довел до слез на видео. Об этом 6 апреля сообщили в Telegram-канал «RT на русском».

По одной из версий, мужчина заманил к себе домой несовершеннолетнюю девочку, чтобы провести с ней трансляцию. По другой версии, в кадре находится дочь блогера.

По информации Telegram-канала Shot, бывшая жена блогера обвиняла его в домашнем насилии, заявляя, что он ломал ей нос, колено и палец.

В социальных сетях мужчины также нашли видео, где он называет себя педофилом. В 2006 году он был судим за изнасилование.

Сейчас следователи занимаются поисками блогера. Проводится проверка.

Около трех часов дня Shot сообщил, что силовики задержали мужчину. Также известно, что в отношении него возбудили уголовное дело.