В Ивановской области треш-блогер ударил девочку и довел до слез на видео
В Ивановской области треш-блогер ударил девочку и довел до слез на видео. Об этом 6 апреля сообщили в Telegram-канал «RT на русском».
По одной из версий, мужчина заманил к себе домой несовершеннолетнюю девочку, чтобы провести с ней трансляцию. По другой версии, в кадре находится дочь блогера.
По информации Telegram-канала Shot, бывшая жена блогера обвиняла его в домашнем насилии, заявляя, что он ломал ей нос, колено и палец.
В социальных сетях мужчины также нашли видео, где он называет себя педофилом. В 2006 году он был судим за изнасилование.
Сейчас следователи занимаются поисками блогера. Проводится проверка.
Около трех часов дня Shot сообщил, что силовики задержали мужчину. Также известно, что в отношении него возбудили уголовное дело.