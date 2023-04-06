Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 06
14°
Птн, 07
Сбт, 08
ЦБ USD 79.5 0.14 06/04
ЦБ EUR 87.1 0.38 06/04
Нал. USD 80.01 / 84.45 06/04 13:45
Нал. EUR 87.61 / 89 06/04 13:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Трактор с заслуженной репутацией
Ростсельмаш — ключевой российский производитель совреме...
30 марта 09:30
5 018
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
27 марта 09:56
7 541
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
Передовые цифровые технологии — одна из основ эффективн...
23 марта 10:00
9 631
Рязанские сапсерферы оценили идею благоустройства набережной Оки
Журналист РЗН. инфо пообщался с рязанскими сапсерферами...
20 марта 11:46
12 607
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Иркутской области в ДТП погибли два сотрудника библиотеки и семь пострадали

В Иркутской области 6 апреля произошла авария, в которой погибли два человека и несколько пострадали. Об этом сообщает «Провинция.ру» со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Инцидент случился в городе Вихоревка Братского района. На перекрестке улиц Дзержинского и Ленина столкнулись «Газель» и ВАЗ.

В результате ДТП погибли две женщины — пассажирки «Газели». Одной было 50 лет, другой — 31 год. Еще семеро ранены.

Отмечается, что «Газель» не является маршрутным такси. В машине находились работники библиотеки, которые направлялись на мероприятие в Усть-Илимск.