В Иркутской области в ДТП погибли два сотрудника библиотеки и семь пострадали

В Иркутской области 6 апреля произошла авария, в которой погибли два человека и несколько пострадали. Об этом сообщает « Провинция.ру » со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Инцидент случился в городе Вихоревка Братского района. На перекрестке улиц Дзержинского и Ленина столкнулись «Газель» и ВАЗ.

В результате ДТП погибли две женщины — пассажирки «Газели». Одной было 50 лет, другой — 31 год. Еще семеро ранены.

Отмечается, что «Газель» не является маршрутным такси. В машине находились работники библиотеки, которые направлялись на мероприятие в Усть-Илимск.