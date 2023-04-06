В Госдуме предложили запретить обращение ароматизированных жидкостей для вейпов

В Госдуме предложили запретить обращение ароматизированных жидкостей для вейпов. Об этом сообщило ТАСС .

Речь идет об обращении жидкостей для вейпов, том числе безникотиновых, содержащих ароматизаторы или добавки, которые усиливают никотиновую зависимость.

Из текста документа следует, что список никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей с добавками, усиливающими никотиновую зависимость, доработает федеральное правительство.

Также в новой норме предлагают распространить на вейпы те же ограничения, что и на продажу и рекламу сигарет. Нововведения предлагают ввести в закон о защите населения от потребления никотинсодержащей продукции.