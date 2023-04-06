В Госдуме предложили запретить обращение ароматизированных жидкостей для вейпов
В Госдуме предложили запретить обращение ароматизированных жидкостей для вейпов. Об этом сообщило
Речь идет об обращении жидкостей для вейпов, том числе безникотиновых, содержащих ароматизаторы или добавки, которые усиливают никотиновую зависимость.
Из текста документа следует, что список никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей с добавками, усиливающими никотиновую зависимость, доработает федеральное правительство.
Также в новой норме предлагают распространить на вейпы те же ограничения, что и на продажу и рекламу сигарет. Нововведения предлагают ввести в закон о защите населения от потребления никотинсодержащей продукции.