В Брянской области погиб один человек во время обстрела ВСУ

Военные силы Украины дважды за утро 6 апреля обстреляли поселок Запесочье в Погарском районе, сообщает Mash.

Один из снарядов попал по медпункту, в котором были люди. Один человек погиб. Еще один ранен. Его госпитализировали. Он находится в тяжелом состоянии.

Также миномётные снаряды прилетели в Гордеевку, Успеновку, Краснооктябрьский, Троицкое Курской области. Повреждены десятки жилых домов и автомобилей. Без света остались около 300 человек.