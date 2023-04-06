В Башкирии во время игры на перемене умер мальчик

В Башкирии во время игры на перемене умер мальчик. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное СУ СК России.

Трагедия произошла в четверг, 6 апреля, в городе Октябрьский.

Как указано в сообщении ведомства, на перемене двое 14-летних мальчиков во время игры начали бороться. Одному из подростков стало плохо. Учащиеся и педсостав пытались помочь ему, вызвали врачей, однако по прибытии специалисты констатировали смерть подростка.

Следователи назначили судмедэкспертизу.

Также во время расследования проверят полноту мер, принимаемых работниками школы по обеспечению безопасности учащихся. Будет дана правовая оценка. Возбуждено дело о халатности.