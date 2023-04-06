Украина будет готова к переговорам с Россией, когда дойдет до границ Крыма

Киев будет готов к переговорам с Россией по Крыму, если ВСУ дойдет до его грниц. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

«Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть (дипломатическую) страницу для обсуждения этого вопроса», — сказал заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига.

Журналисты отмечают, что Украина не исключает военный метод взятия Крыма под свой контроль.