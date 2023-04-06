Си Цзиньпин выступил за проведение переговоров между Россией и Украиной

Председатель КНР Си Цзиньпин высказался за возобновление переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает 6 апреля РИА «Новости».

"Китай готов сотрудничать с Францией, призывая международное сообщество возобновить мирные переговоры как можно скорее, в соответствии с целями и принципами Устава ООН учитывать законные интересы безопасности всех сторон, искать политическое решение (кризиса) и строить сбалансированную, эффективную и устойчивую структуру европейской безопасности", — заявил Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее Китай ответил на угрозы НАТО из-за поставок оружия в Россию.