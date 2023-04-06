Полиция ищет очевидцев ДТП с пьяным водителем около лицея № 4

Полиция разыскивает очевидцев ДТП, которое произошло в 2022 году в Рязани.

21 октября около 11:40 на улице Кремлевский вал, по предварительной информации, нетрезвый 46-летний житель Путятинского района за рулем Hyundai Creta врезался в «Ладу Гранта», Datsun on-DO и «ГАЗель».

В результате пострадали 40-летний водитель и 15-летняя пассажирка Datsun. Им была оказана медицинская помощь.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией по этому ДТП, обратиться по телефону: (4912)44-46-08. Также доложить о нем можно по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.

Ранее сообщалось о личности виновника этого массового ДТП.