Полицейские помогли 85-летней рязанке, потерявшейся на улицах города

Полицейские помогли 85-летней рязанке, потерявшейся на улицах города. Об этом сообщило региональное УМВД.

Вечером 5 апреля на Народном бульваре к патрульным обратилась пожилая женщина. Она сообщила полицейским, что живет в Рязани, но заблудилась и не может вернуться домой.

Патрульные установили, что к ним обратилась 85-летняя рязанка, живущая на улице Новаторов.

Полицейские отвезли женщину к нужному адресу и передали ее 60-летней дочери. Удостоверившись, что пожилая рязанка в надежных руках, сотрудники ППСП продолжили движение по маршруту патрулирования.