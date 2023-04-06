На территории ракетостроительного завода в Подмосковье упал самодельный дрон с камерами

На территории ракетостроительного завода в Подмосковье упал самодельный дрон с камерами. Об этом в четверг, 6 апреля, пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

По данным канала, дрон с несколькими камерами упал на территории ракетостроительного завода «Факел» в Химках. На данном предприятии производят системы ПВО «Тор» и «С-400», модернизируют «С-300» и «Осу».

Коптер обнаружили охранники во время обхода территории. Пострадавших и разрушений нет.

Предварительно, дрон упал из-за подавителей сотовой связи.

Проводится проверка.