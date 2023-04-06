Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 06
14°
Птн, 07
Сбт, 08
ЦБ USD 79.5 0.14 06/04
ЦБ EUR 87.1 0.38 06/04
Нал. USD 80.01 / 84.45 06/04 13:45
Нал. EUR 87.61 / 89 06/04 13:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Трактор с заслуженной репутацией
Ростсельмаш — ключевой российский производитель совреме...
30 марта 09:30
5 018
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
27 марта 09:56
7 541
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
Передовые цифровые технологии — одна из основ эффективн...
23 марта 10:00
9 631
Рязанские сапсерферы оценили идею благоустройства набережной Оки
Журналист РЗН. инфо пообщался с рязанскими сапсерферами...
20 марта 11:46
12 607
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
На Московском шоссе в Рязани приступили к помывке разделительных ограждений

На Московском шоссе в Рязани приступили к помывке разделительных ограждений. Информация об этом появилась на сайте мэрии в четверг, 6 апреля.

Бригада дирекции благоустройства приступила к мытью разделительных ограждений от загрязнений, скопившихся за зимний период. Также на месте работает поливомоечная машина Она под напором смывает пыль и грязь, которая летит от проезжающих автомобилей.

Работы проводятся на участке дороги от Центрального автовокзала до Приокского путепровода.

В сообщении отметили, что дирекция благоустройства также планирует провести покраску этих ограждений.