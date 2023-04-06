На Московском шоссе в Рязани приступили к помывке разделительных ограждений

На Московском шоссе в Рязани приступили к помывке разделительных ограждений. Информация об этом появилась на сайте мэрии в четверг, 6 апреля.

Бригада дирекции благоустройства приступила к мытью разделительных ограждений от загрязнений, скопившихся за зимний период. Также на месте работает поливомоечная машина Она под напором смывает пыль и грязь, которая летит от проезжающих автомобилей.

Работы проводятся на участке дороги от Центрального автовокзала до Приокского путепровода.

В сообщении отметили, что дирекция благоустройства также планирует провести покраску этих ограждений.