На Московском шоссе в Рязани приступили к помывке разделительных ограждений
На Московском шоссе в Рязани приступили к помывке разделительных ограждений. Информация об этом
Бригада дирекции благоустройства приступила к мытью разделительных ограждений от загрязнений, скопившихся за зимний период. Также на месте работает поливомоечная машина Она под напором смывает пыль и грязь, которая летит от проезжающих автомобилей.
Работы проводятся на участке дороги от Центрального автовокзала до Приокского путепровода.
В сообщении отметили, что дирекция благоустройства также планирует провести покраску этих ограждений.