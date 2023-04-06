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Мошенники придумали новую схему обмана пользователей «Телеграма»

Мошенники придумали новый способ обмана россиян. Они крадут никнеймы и фотографии пользователей «Телеграм», заводят новую страницу и используют ее в своих целях. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на киберспециалистов.

Мошенники при создании нового аккаунта в «Телеграм» используют строчную букву «эль» (l) вместо заглавной «ай» (I) или цифру «0» вместо заглавной буквы «О». После этого поддельный аккаунт не сразу можно отличить от настоящего.

«Злоумышленникам достаточно просто создать клон учетной записи с одной „не той“ буквой, снабдить ее украденным контентом и фотографиями. После этого мошенникам будет гораздо легче обманывать аудиторию Telegram-канала», — объясняет эксперт Евгения Лазарева.

Далее злоумышленники такой аккаунт выставляют на продажу, предлагают разместить в нем рекламу или публикуют ссылку, по которой можно перейти на мошеннический сайт.