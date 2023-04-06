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МХК «Рязань-ВДВ» проведет два домашних полуфинальных матча серии плей-офф национальной молодежный лиги

В четвертьфинале плей-офф Кубка регионов «Рязань-ВДВ» боролась с московской командой «Юнисон-Москва». Уступая в серии 0:2, рязанцы проявили настоящее мужество и вырвали победу в 3 домашних матчах, благодаря чему вышли в полуфинал.

В полуфинале плей-офф «Рязань-ВДВ» сыграет с МХК «Тамбов». Первые матчи серии пройдут в ДС «Олимпийский» 6 апреля и 7 апреля в 19:00.

Далее «десантники» отправятся в Тамбов, где сыграют на льду соперника. Серия продлится до трех побед.

«Подводя итоги ¼, можно сказать, что все игры с „Юнисоном“ получились очень захватывающими. Большое спасибо хочется сказать нашим болельщикам, за такую фантастическую поддержку, очень приятно играть при такой атмосфере. В ½ у нас только одна цель и это — победа! Ждем болельщиков на трибунах „Олимпийского“, нам нужна их поддержка!» — отметили в Пресс-службе «Рязань-ВДВ».

Билеты на матч можно приобрести по ссылке или в кассах ДС «Олимпийский».