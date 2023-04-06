МегаФон: скоростной интернет впервые пришел еще на четыре участка дорог и в 33 населенных пункта в Рязанской области

МегаФон продолжает масштабный проект по модернизации базовых станций. В начале года были проведены работы в 30 населённых пунктах, в течение марта — еще в 33.

Оператор переоборудовал около 10 новых базовых станций, чтобы сеть LTE появилась на территории сел и деревень Рязанской области. Используемый при модернизациях диапазон частот 800 МГц позволяет обеспечить максимально широкое покрытие стандарта 4G, что особенно важно для отдалённых населённых пунктов и автомобильных трасс.

Улучшение качества связи уже заметили местные жители и рязанские садоводы и огородники, которые активно устремились на приусадебные участки. Причем, пользоваться скоростным мобильным интернетом они теперь имеют возможность даже по дороге на свои дачи. LTE-покрытие появилось на участке Спас-Клепики — Касимов Егорьевского шоссе, на автодороге Шилово — Касимов, на федеральной трассе М5 в Сасовском районе.

«В течение прошлого года мы модернизировали оборудование на более чем 60 объектах связи. В этом году сделали аналогичный объем только за первый квартал. Работы начались еще зимой, чтобы к летнему сезону скоростной мобильный интернет радовал абонентов в самых отдаленных уголках региона. Не забыли при этом про автомобильные трассы и один из наиболее загруженных железнодорожных перегонов. Теперь рязанцы и гости нашей области в дороге могут оставаться на связи с родными и близкими и легко ориентироваться на маршруте — благодаря мобильному интернету 4G навигаторы работают четко и без сбоев», — говорит директор МегаФона в Рязанской области Ольга Лукина.

Скоростной мобильный интернет также появился на территории населенных пунктов Лашма, Ибердус, Тимохино Касимовского района, Ломакино, Ужищево, Мягково, Волчково, Корякино Клепиковского района, Канино, Варваровка Сапожковского района, Большие и Малые Можары, Сысои, Максимовка, Муравлянка, Дубровка Сараевского района, Салтыково, Крутое Сасовского района, а также в ряде населенных пунктов Ухоловского, Старожиловского и Шиловского районов.