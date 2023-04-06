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Литва призвала пригласить Украину в НАТО

Сейм Литвы принял резолюцию о приглашении Украины в НАТО. Об этом сообщило ТАСС.

Литовский сейм выступил с призывом пригласить Украину в НАТО на саммите в июле, подписать протоколы о вступлении и начать процесс их ратификации при необходимых условиях.

В свою очередь, глава парламентского комитета по международным делам Жигимантас Павиленис подчеркнул, что у России не должно быть права вето на вступление Украины в альянс. Он отметил, что прием Украины в НАТО выйдет дешевле, чем постоянная военная помощь.

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.