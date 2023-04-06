Китай ответил на угрозы НАТО из-за поставок оружия в Россию

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что США и НАТО должны взять на себя ответственность за украинский кризис и не давить на Китай по поводу поставок вооружения России. Об этом 6 апреля сообщает Regnum.

«Что касается ответственности по украинскому вопросу, то я думаю, что США и военные блоки, такие как НАТО, должны взять на себя ответственность, НАТО не имеет права критиковать Китай или оказывать на него давление», — сказала Мао Нин.

Она отметила, что Китай всегда занимал справедливую и объективную позицию по ситуации на Украине. В этом вопросе Пекин придерживается проведения переговоров.

Ранее сообщалось о том, что НАТО пригрозило Китаю «серьезными последствиями» в случае поставок оружия России.