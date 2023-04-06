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Кабмин примет постановление о дополнительном профобразовании участников СВО

Кабмин примет постановление о дополнительном профессиональном образовании участников СВО и членов их семей. Об этом сообщило ТАСС.

По словам Михаила Мишустина, благодаря постановлению у граждан, участвующих в спецоперации, и членов их семей, в том числе семей погибших, будет возможность пройти профессиональное обучение и получить дополнительное образование. Глава кабмина отметил, что министерство труда внесло проект постановления, предусматривающий изменения в ряд документов правительства, регулирующих профобучение отдельных категорий граждан.

Председатель правительства добавил, что при трудоустройстве таких граждан работодатели смогут получить компенсацию на их зарплату.